انحسار أراضي داعش في العراق وسوريا

ذكرت صحيفة “لندن تايمز” البريطانية، أن تنظيم داعش الإرهابي أصبح يسيطر على مساحات واسعة من الأرضي في كل من العراق وسوريا بحلول أغسطس (آب) 2014، وأن حادثة قطع رأس الصحافي الأمريكي جيمس فولي، جعلت التنظيم أكثر شهرة ومعرفة لدى الغرب.

وسيطر داعش في سبتمبر (أيلول) 2014، على أكثر من 34 ألف ميل مربع، تمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى جنوبي بغداد.

وعلى إثر ذلك، عزز التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش ضرباته الجوية بالتزامن مع الهجمات التي شنتها القوات البرية على معاقل التنظيم، وبحلول نهاية عام 2016، تقلصت مساحة سيطرة داعش إلى حوالي 23 ألف ميل مربع، ومنذ ذلك الحين استمر انحسار مناطق سيطرة التنظيم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تنظيم داعش اليوم، أصبح تحت الحصار ومحاط بخطوط دفاع في العراق وسوريا، ويسيطر عسكرياً على مناطق قليلة جداً، فيما تخوض قوات عدة معارك لإقصائه وتحرير المناطق التي ما زال يسيطر عليها.

ونشر معهد دراسات الحرب، وفقاً للصحيفة، خرائط مرسومة توضح كيف تغير “حكم” تنظيم داعش منذ عام 2014، وبحسب المعهد، فإن مناطق سيطرة التنظيم هي التي يمارس فيها داعش ضغوطاً عسكرية أو نفسية لفرض حكمه على الأفراد والجماعات، بينما مناطق الهجوم المشار إليها في الخرائط، هي أماكن يقوم فيها داعش بمناورات عسكرية وهجومية، وأخيراً، مناطق النفوذ هي التي لا يوجد فيها إجراءات حقيقية ضد التنظيم الإرهابي، وبذلك تقدم دعماً لوجستياً وإدارياً لداعش.

سبتمبر 2014

وصلت أراضي داعش إلى ذروتها في صيف عام 2014، بعد أن اشتد جأش التنظيم في جميع أنحاء العراق، مسيطراً على المدن الرئيسية بما في ذلك تكريت والموصل، ووصلت سيطرته إلى بغداد وأربيل، (عاصمة كردستان)، كما سيطر داعش في ذلك الوقت، على مناطق كبيرة في سوريا.

مايو 2015

وبحلول مايو (أيار) 2015، بدأت القوات العراقية المشتركة والبشمركة وميليشيا الحشد الشعبي في مهاجمة التنظيم، واستعادة القوات تكريت والمناطق المتاخمة لها، فيما كان داعش لا يزال يتقدم في مناطق أخرى، مثل الرمادي في محافظة الأنبار بالعراق، وتدمر في سوريا.

يونيو 2016

وبعد عام، تمكنت الحكومة العراقية، بمساعدة كبيرة من التحالف الدولي، من استعادة الرمادي في فبراير (شباط)، والفلوجة في يونيو (حزيران) وأجزاء كبيرة من محافظة الأنبار، على الرغم من تأخر تقدمها الشمالي بسبب دفاع داعش عن مصفاة النفط في منطقة بايجي.

مايو 2017

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أطلق هجوماً عسكرياً قوياً ضد داعش في الموصل في أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

وبحلول مايو (أيار) 2017، انتهى الهجوم تقريباً، وفقد التنظيم أكبر معاقله في العراق، وظلت بعض الجيوب تحت سيطرته، فيما لم تتأثر تقريباً مناطق سيطرته في سوريا.

نوفمبر 2017

وبعد تحرير مدينة الحويجة غرب كركوك، دفع العراق داعش إلى الحدود مع سوريا، وفيما يسيطر التنظيم على منطقتين غرب سوريا، تتركز قواته في وادي نهر الفرات على جانبي الحدود العراقية السورية.

وكانت قوات النظام السوري طردت مؤخراً، آخر بقايا داعش من مدينة دير الزور الشرقية، التي تعتبر من المناطق الاستراتيجية للتنظيم، كما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية في الأسابيع الماضية من تحرير كامل مدينة الرقة أكبر معاقل داعش في سوريا.