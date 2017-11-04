 د.السويدي على مسرح لجنة ثقافية الأفلاج يبرز دور التعليم في تحقيق رؤية المملكة 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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د.السويدي على مسرح لجنة ثقافية الأفلاج يبرز دور التعليم في تحقيق رؤية المملكة 2030

د.السويدي على مسرح لجنة ثقافية الأفلاج يبرز دور التعليم في تحقيق رؤية المملكة 2030
المناطق - الأفلاج

ضمن الفعاليات المجدولة للجنة الثقافية بمحافظة الأفلاج في موسمها الثاني ( 1439هـ ) والمعتمدة من قبل النادي الأدبي بالرياض قدم د. فيصل بن عبد الله السويدي رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي في عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محاضرة عنون لها بـ : ” التعليم ورؤية 2030 ، الواقع والتطلعات ” ، تناول خلالها عددا مستفيضا من المحاور والقضايا ذات الأولوية القصوى .

في البدء كان حديث ضيف الأمسِيَّة منصبا حول تعريف ” الرؤية ” ومغزاها اللغوي والدلالي ، ومن ثم جرت الإشارة إلى أهداف ” الرؤية ” ومقاصدها الآنية وغاياتها المستقبلية ، مع الاستشهاد بنماذج فعلية وتجارب حية لدول ومنظمات عالمية ارتأت الأخذ بهذا الأسلوب الممنهج والمنضبط في التخطيط والبناء العصري المحكم ، تلا ذلك تعداد واستعراض مبادئ رؤية 2030 ، والمتمثلة في : اقتصاد مزدهر ، ووطن طموح ، ومجتمع حيوي .

تطرق د.السويدي أثناء اللقاء إلى أهم البرامج المساعدة على تحقيق ” الرؤية ” بتمكن واقتدار عاليين ، وبما يكفل لها الوصول إلى النجاح المنشود والمطرد بإذن الله ، خاصة وأن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لم تأل جهدا في رعايتها والاهتمام بها ؛ من خلال ضخ وتوفير الإمكانات الضرورية والاعتمادات المالية الضخمة ، يأتي على رأس هذه المشروعات برنامج التحول الوطني 2020 .

وقبل أن يسدل ستار الختام سلط المقدم أضواءه الكاشفة على ” التعليم ” بشقيه العام والجامعي ، ليكون هذا المحور هو حجر الزاوية ونقطة الارتكاز الأوفر حظا والأعلى قدرا ، الجدير ذكره أن المحاضرة شهدت نقاشا ثريا وتفاعلاً كبيراً منقطع النظير من قبل المهتمين بالجانب التوعوي والتثقيفي في المحافظة ، مبدين إعجابهم بما تضمنته من معلومات غزيرة وتفصيلات وفيرة ساهمت في استيضاح حقيقة بعض الأمور التي ربما خفيت على البعض .

هذا وقد سلمت للمحاضر شهادة تقدير من رئيس اللجنة أ. راشد بن إدريس آل دحيم ، وكذلك هدية تذكارية من أ. عثمان بن عبدالله آل عثمان .

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