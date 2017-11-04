الكشافة تشارك في البرنامج التثقيفي ” المشي صحة “

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ، في البرنامج التثقيفي ” المشي صحة ” الذي نظمه مركز الملك فهد الثقافي يوم أمس الجمعة ضمن موسمه الثقافي ، والذي تضمنت فعالياته العديد من الفقرات اشتملت على معرضاً للجهات المشاركة، وركن للطفل ، والعاب رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة ، ومسيرة مشي للرجال ،وأخرى للنساء والأطفال ، ومحاضرة تثقيفية بعنوان ” نمشي ونأكل صحي ” .

وأفاد نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن مشاركة الجمعية في تلك المناسبة يأتي إنطلاقاً من رسالة الجمعية المجتمعية ، ولأهمية رياضة المشي لصحة وسلامة الجسم ، ولتفعيل مجموعة شارات الرياضي ، ضمن شارات الهوايات الكشفية التي تُعد من أهم مفردات الطريقة الكشفية العالمية، والتي هي وسيلة لتحقيق المهارات من خلال الاهتمام بالأفراد بما يتناسب مع ما لديهم من إمكانات، وإشباع رغباتهم المختلفة ، وتنمية القدرات العقلية والمهارية والجسدية لديهم، مؤكداً على أهمية تلك الشارات في المعرفة والمهارة؛ حيث يكتسب الكشاف أبعادًا جديدة في سعة الأفق والعلاقة مع الآخرين والتعديل في السلوك والاتجاهات.