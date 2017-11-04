 بالفيديو والصور .. القبض على عمالة اجنبية في الرياض تبيع اللحوم الفاسدة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو والصور .. القبض على عمالة اجنبية في الرياض تبيع اللحوم الفاسدة 

بالفيديو والصور .. القبض على عمالة اجنبية في الرياض تبيع اللحوم الفاسدة 
المناطق - الرياض - وليد الحمود

تمكنت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض من القبض على مجموعة من العمالة الأجنبية تقوم ببيع اللحوم الفاسدة ، وجاءت هذه العملية بالتزامن مع الحملة الأمنية المشتركة لشرطة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض ، وتم القبض على هذه العمالة في إحدى الاستراحات بعد أن تقدم مجموعة من المواطنين بشكوى وجود تحركات مشبوهة ورائحة مزعجة في المنطقة ، وتبين بعد مداهمة الموقع وجود كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة الجاهزة لبيعها في الأسواق بعد أن وضع عليها ختم مزور يحمل تاريخ صلاحية غير صحيح ، وضبط في الموقع مجموعة من الثلاجات الغير صالحة للاستخدام كما وجدت معدات للتغليف والميزان ومنشار خشبي غير صالح للاستخدام
وتأتي هذه الحملة في إطار تعاون كبير بين أمانة منطقة الرياض وشرطة منطقة الرياض للقبض على كل مخالف للأنظمة والتعليمات الرسمية .

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