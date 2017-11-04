مقتل قائد حوثي وعدد من كبار ضباط المليشيا بغارة للتحالف شرق تعز

استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، اجتماعاً عسكرياً ضم قادة كباراً لمليشيا الحوثي في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وأكدت وسائل إخبارية يمنية، أن أبرز القتلى الذين سقطوا في الغارة، ضابط رفيع برتبة لواء مع ستة من مرافقيه.

وقال بيان للواء 35 مدرع، “إن ناجي العرشي، قائد وأركان حرب اللواء 201 التابع لمليشيات الحوثي وصالح، قتل خلال المعارك التي دارت فجر اليوم بين قوات اللواء 35 مدرع ومليشيات الانقلاب بمديرية الصلو جنوب شرق تعز”.

وبحسب وسائل إعلام يمنية، فإن اللواء ناجي العرشي، قائد اللواء 201 في تعز، قتل مع مرافقيه، فجر اليوم، بغارة جوية للتحالف، استهدفت مقر اجتماع قيادات عسكرية انقلابية في محافظة تعز.

ويعد اللواء “العرشي” من أبرز القيادات الميدانية والسياسية للانقلابيين وقيادياً في اللجان الثورية التابعة للحوثيين.

وبحسب مصادر، فإن العرشي هو من أبرز قادة الحرس الجمهوري المنحل والموالي للمخلوع صالح، قبل أن يتم استقطابه من قبل ميليشيات الحوثي في إطار الصراع المتصاعد بين حليفي الانقلاب.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من غارة مماثلة أودت بحياة القائم بأعمال قائد اللواء الثالث حرس جمهوري الموالي للمخلوع، العقيد الركن علي الأعجم، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وكانت احصائية نشرها الجيش اليمني، أمس الجمعة، رصدت مقتل 22 قيادياً ميدانياً بارزاً في ميليشيات الانقلاب خلال الاسبوع الماضي.