القوى السعودية ترفع رصيدها لـ (6) ميداليات في البطولة العربية

واصلت ام الالعاب السعودية تفوقها في البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين، التي يستضيفها ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة التونسية تونس، بعد أن رفعت رصيدها من الميداليات المتنوعة إلى (6) ميداليات (3 ذهبيات – فضيتان – برونزية) في ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة، الذي شهد منافسة قوية من الدول المشاركة، وخاصة من دول المغارب العربي (تونس – الجزائر – المغرب)، المعروفين بتفوقهم الدائم في مثل هذه البطولة.

ذهبية السبيعي:

وجاءت الميدالية الذهبية السعودية امس، عن طريق العداء عبد الله السبيعي، الذي حقق انجازا مميزا وسيطر بقوة على سباق (400)م، متفوقا على لاعبي المغارب العربي، حيث أنهى السباق في بزمن (49،25) ثانية، تاركا الفضة والبرونز للجزائر وتونس.

فضية الشواكر

فيما جاءت الميدالية الفضية عن طريق الواثب حسين الشواكر، الذي انتزع المركز الثاني في مسابقة الوثب العالي، بقفزه لارتفاع (1،94) متر.

تأهل التتابع وثنائي ال200

وفي المنافسات الاخرى، وضع فريق التتابع المتنوع، المكون من العدائين عبدو مرزوق وأحمد المرواني وياسر هزازي وعبد الله السبيعي، نفسه في أولى مقاعد نهائي السباق، عندما تأهل من التصفيات بأفضل الأرقام، ليلعب في النهائي في اليوم الختامي للبطولة.

كما تأهل العدائين أحمد المرواني وياسر هزازي لنهائي سباق (200)م، وهما المرشحين بقوة لنيل الذهب والفضة بالسباق.

الاولمبياد هدفي المقبل:

من جانبه، اكد العداء عبدالله السبيعي سعادته الغامرة بانتزاع الذهب في سباق القوة والتحمل، والذي وجد من خلاله منافسة قوية من زملائه العدائين، لكنه استطاع الفوز بالذهب بفضل التكتيك الذي وضعه مدربه، وخاصة في الـ (100) متر الاخيرة، مهديا هذا الانجاز لكل وضع فيه الثقة من الاجهزة الفنية والادارية، خاصة وأنه يشارك للمرة الأولى في مثل هذه البطولات، مشيرا إلى أن ذلك سيدفعه لبدل المزيد من الجهد في التظاهرات المقبلة، حيث سيحرص في الفترة المقبلة على خطف الارقام المؤهلة لأولمبياد الشباب بالأرجنتين وبطولة العالم للناشئين.

تصاعد المستوى:

فيما شدد الواثب حسين الشواكر بأن احراز الميدالية الفضية هي استمرار لارتفاع مستواه، حيث حقق في منتصف هذا العام برونزية اسيا في تايلند، مؤكدا انه سيواصل الرغبة في تحقيق التطلعات ليكون في مقدمة لاعبي اسيا في مسابقة الوثب العالي، وهذا لن يكون سوى بتضافر الجميع من اجهزة فنية وادارية، مهديا هذا الانجاز لمجلس ادارة الاتحاد بقيادة العميد هادي بكر.