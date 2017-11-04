 بيان من أمانة منطقة حائل فيما يخص سفلتة مخطط الحفل التابع لمحافظة بقعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بيان من أمانة منطقة حائل فيما يخص سفلتة مخطط الحفل التابع لمحافظة بقعاء

بيان من أمانة منطقة حائل فيما يخص سفلتة مخطط الحفل التابع لمحافظة بقعاء
المناطق - حائل

بناء عل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص سفلتة مخطط الحفل التابع لمحافظة بقعاء.
تود أمانة منطقة حائل إيضاح أن الأمانة تابعت الموضوع مع بلدية محافظة بقعاء وأتت إفادة بلدية محافظة بقعاء ما نصه ” بناء على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص سفلتة مخطط الحفل التابع لمحافظة بقعاء, نود الإفادة بأن أعمال البلديات هي أعمال تعاقدية ينفذها المقاولون وفق الشروط والمواصفات المتبعة حسب المدة الزمنية المنصوص عليها بالعقود, وأن المقاول المتعاقد معه متعثر في أداء المشروع والعمل جاري على استكمال إجراءات محاسبته وفق الإجراءات النظامية , وتعود أسباب التعثر إلى المقاول نفسه وليس للبلدية أسباب في التعثر , كما نفيدكم بالتالي:
1-  تبلغ نسبة البناء بالمخطط 17% .
2- تم تغطية ما نسبته 91% من المباني القائمة بالمخطط بالسفلته سابقاً وتبقى 9% ضمن المشروع المشار إليه مع العلم بأن السفلته في هذا المشروع تغطي كامل ما تبقى من شوارع المخطط.
3- تمثل المنازل التي لم يصلها الإسفلت بالمخطط ما نسبته 1% من كامل المخطط ” انتهى.
للإيضاح والســـــلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

رئيس المركز الإعلامي
بأمانة منطقة حائل

سعد بن علي الثويني

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