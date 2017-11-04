 العثور على 3.6 مليون دولار في صناديق خضار بالبرازيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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العثور على 3.6 مليون دولار في صناديق خضار بالبرازيل

العثور على 3.6 مليون دولار في صناديق خضار بالبرازيل
المناطق - وكالات
كشفت الشرطة البرازيلية عن ضبط مبلغ نقدي قياسي بقيمة توازي 3.6 ملايين دولار مخبأ في صناديق للخضار محملة على شاحنة.

وقد ضبطت الأموال خلال دورية تفتيش روتينية بالقرب من كامبينا غرانده دو سول في جنوب البلاد، وفق البيان الصادر عن الشرطة المرورية الفدرالية التي وصفت المضبوطات “بأكبر مبلغ نقدي” تضبطه هذه الهيئة المكلفة مراقبة الطرقات البرازيلية.

وكانت الأكياس تحوي قرابة 8 ملايين ريال و1,2 مليون دولار وهي كانت مخبأة “في صناديق فيها خضار، مثل الثوم والخس”.

وأوقف سائق الشاحنة البالغ من العمر 55 عاما الذي أكد أنه لم يكن على علم بالمال الموجود فيها.

وهو روى أنه غادر ساو باولو باتجاه الحدود مع الأرجنتين وباراغواي. وهذه المنطقة المعروفة ب “الحدود الثلاثية” تشكل محطة عبور رئيسية للمخدرات والسلع المقلدة.

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