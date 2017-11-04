15 قتيلا و4 مفقودين جراء إعصار اجتاح فيتنام

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم ولا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين جراء إعصار “دامري” الذي ضرب اليوم السبت مناطق ساحلية شمال ووسط فيتنام.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”عن هيئة الطواري المحلية تأكيدها أن محافظة “كان هوا” هي الأكثر تضررا جراء الإعصار المدمر، حيث قتل 14 شخصا تحت أنقاض منازلهم أو إثر جرفها بالفيضانات.

وأكدت الهيئة أن الإعصار دمر أكثر من 300 منزل واقتلع سقف أكثر من 25 ألفا أخرى، فضلا عن إغراق 112 قارب نقل وصيد وإلحاق الأضرار الهائلة بالمحاصيل الزراعية في المحافظة.

كما فارق شخص واحد الحياة واعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في محافظتي “بنه دنه” و”فو أين”، حسب مسؤولين محليين، وأسفر الإعصار عن انقطاع الكهرباء في المنطقة وإلغاء عشرات رحلات الطيران.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن السلطات أجلت 35 ألف مواطن من المناطق التي اجتاحها الإعصار قبل وصوله إليها صباح اليوم.

يذكر أن هذه ليست الكارثة الطبيعية الأولى التي ضربت فيتنام في الشهر الأخير، إذ قتل نحو 75 شخصا واعتبر 28 آخرون في عداد المفقودين في مناطق شمال ووسط البلاد جراء فيضانات ناجمة عن إعصار آخر في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.