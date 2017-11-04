تعهدات جديدة من الدول المنتجة لضمان استقرار سوق النفط

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم السبت، أن السعودية وروسيا وكازاخستان وأوزبكستان اتفقت على مواصلة الجهود لتخفيض احتياطيات النفط بهدف استقرار الأسواق النفطية.

وجاء في بيان للوزارة الروسية، صدر في أعقاب اجتماع وزراء الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، و خالد الفالح، والكازاخستاني كانات بوزومباييف، ونائب رئيس الوزراء الأوزبكي، علي شير سلطانوف، في عاصمة أوربكستان طشقند اليوم السبت أن “الدول المشاركة أعربت عن ارتياحها من انخفاض الاحتياطيات النفطية، وأكدت استعدادها لمواصلة الجهود المشتركة بهذا الاتجاه”.

وأكدت الدول الأربع خلال الاجتماع أهمية استقرار السوق وتوفير الاستثمارات في الوقت المناسب بقطاع النفط لضمان تلبية الطلب المتنامي على الخام مستقبلا.

وتقود موسكو والرياض اتفاقا بين الدول المنتجة للنفط من داخل “أوبك” وخارجها لخفض إنتاج هذه الدول بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، بهدف رفع الأسعار.

وينص اتفاق خفض الإنتاج، الذي توصلت إليه “أوبك” ومجموعة منتجين مستقلين بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، وفي إطار الاتفاق تم تحديد حصص التقليص لكل دولة مشاركة، كما تم تأسيس لجنة تراقب مدى التزام المشاركين بالاتفاق.