 وكيل محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول عبدالرحمن الهلالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وكيل محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول عبدالرحمن الهلالي

وكيل محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول عبدالرحمن الهلالي
المناطق - واس

شيعت جموع المصلين بجامع الملك فهد في محافظة محايل اليوم, جثمان شهيد الواجب الجندي أول عبد الرحمن بن إبراهيم الهلالي, الذي استشهد في الحد الجنوبي.
وتقدم المصلين وكيل المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي, ومنسوبو الجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة, وعدد من أهالي محافظة محايل.
ونقل وكيل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن, سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

 

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