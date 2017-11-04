 إقامة ملتقى (معاً لتعليم واعد ) بخميس مشيط | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إقامة ملتقى (معاً لتعليم واعد ) بخميس مشيط

إقامة ملتقى (معاً لتعليم واعد ) بخميس مشيط
المناطق - عسير

شهدت مديرة مكتب التعليم في محافظة خميس مشيط الأستاذة فريال السراح، مؤخرا ملتقى الرياضيات للصفوف العليا ، والذي نفذته المعلمة  نورة عبد اللطيف في الابتدائية العشرين ، تحت عنوان ( معا لتعليم واعد )  .

وتضمن الملتقى استعراض  البيئة الصفية ، وإدارة الصف ، واستخدام التقنية ، وتوظيفها لتبسيط الدروس ، وكذلك استخدام الذكاءات المتعددة ، وأنواعها ، والأساليب التدريسية للمادة.

 

عقب ذلك جرى تدشين قناة مادة الرياضيات ، وتنفيذ عدد من المسابقات والمشاهد ، بحضور رئيسة قسم الرياضيات الأستاذة صالحة أبو زهير وعدد من المعلمات.

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