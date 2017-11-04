إقامة ملتقى (معاً لتعليم واعد ) بخميس مشيط

شهدت مديرة مكتب التعليم في محافظة خميس مشيط الأستاذة فريال السراح، مؤخرا ملتقى الرياضيات للصفوف العليا ، والذي نفذته المعلمة نورة عبد اللطيف في الابتدائية العشرين ، تحت عنوان ( معا لتعليم واعد ) .

وتضمن الملتقى استعراض البيئة الصفية ، وإدارة الصف ، واستخدام التقنية ، وتوظيفها لتبسيط الدروس ، وكذلك استخدام الذكاءات المتعددة ، وأنواعها ، والأساليب التدريسية للمادة.

عقب ذلك جرى تدشين قناة مادة الرياضيات ، وتنفيذ عدد من المسابقات والمشاهد ، بحضور رئيسة قسم الرياضيات الأستاذة صالحة أبو زهير وعدد من المعلمات.