 “آيفون X” يحتوي على بطاريتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“آيفون X” يحتوي على بطاريتين

“آيفون X” يحتوي على بطاريتين
المناطق - الرياض
قام خبراء من موقع “iFixit” بفتح الغطاء الخلفي للهاتف الجديد لشركة “أبل” الأميركية، آيفون X، ليتفاجأوا بتصميم جديد داخل الجهاز.

ووجد خبراء “آي فيكست” آيفون X يحتوي على بطاريتين وذلك من أجل الاستفادة بشكل أفضل من المساحة الداخلية. وذلك لا يعني بالضرورة عمرا أطول للبطارية.

والبطارية المزدوجة التي يشتغل بها الهاتف بسعة 2716 ميلي أمبير، هي أكبر من تلك الموجودة في آيفون 8 بلس، لكنها أصغر من بطارية غالاكسي نوت 8.

ووفق الصور التي أظهرها الخبراء بعد تفكيك الهاتف، فإن البطاريتين يشكلان رمز “L”، من أجل إتاحة مساحة أفضل لـ”اللوحة الأم”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها أبل إلى تصميم مميز وخاص للبطارية، حيث جهزت ماك بوك عام 2015 ببطارية مسطحة، التي تمنح 35 في المئة من الشحن الإضافي للجهاز.

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