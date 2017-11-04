 الدفاع الجوي يعترض صاروخا باليستيا شمال شرق الرياض “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الدفاع الجوي يعترض صاروخا باليستيا شمال شرق الرياض “فيديو”

الدفاع الجوي يعترض صاروخا باليستيا شمال شرق الرياض “فيديو”
المناطق - وليد الحمود

قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراض صاروخ باليستي في سماء الرياض قادم من اليمن و تم تدميره شمال الرياض .

و أكد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض لصحيفة المناطق توجه فرق الدوريات الأمنية لموقع مصدر الصوت الذي وقع في شمال مدينة الرياض  وسيتم إيضاح التفاصيل لاحقا .

و أشارت معلومات عن توجه سيارات الاطفاء و العمليات باتجاه مدرج 33R بمطار الملك خالد الدولي بالرياض حيث سقط الصاروخ بجانب المدرج 33R .

و تواجدت صحيفة وجوال المناطق في موقع سقوط شظايا صاروخية في مخرج 5 شمال مدينة الرياض بالقرب من مجمع تالا مول ومدارس بن خلدون الأهلية للبنين .

وفرضت الشرطة والدفاع المدني طوقا أمنيا مشددا على موقع سقوط شظايا الصاروخ المعترض .

وشوهدت شظايا سقطت في مواقف للسيارات دون وقوع إصابات .

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