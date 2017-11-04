الدفاع الجوي يعترض صاروخا باليستيا شمال شرق الرياض “فيديو”

قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراض صاروخ باليستي في سماء الرياض قادم من اليمن و تم تدميره شمال الرياض .
و أكد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض لصحيفة المناطق توجه فرق الدوريات الأمنية لموقع مصدر الصوت الذي وقع في شمال مدينة الرياض وسيتم إيضاح التفاصيل لاحقا .
و أشارت معلومات عن توجه سيارات الاطفاء و العمليات باتجاه مدرج 33R بمطار الملك خالد الدولي بالرياض حيث سقط الصاروخ بجانب المدرج 33R .
و تواجدت صحيفة وجوال المناطق في موقع سقوط شظايا صاروخية في مخرج 5 شمال مدينة الرياض بالقرب من مجمع تالا مول ومدارس بن خلدون الأهلية للبنين .
وفرضت الشرطة والدفاع المدني طوقا أمنيا مشددا على موقع سقوط شظايا الصاروخ المعترض .
وشوهدت شظايا سقطت في مواقف للسيارات دون وقوع إصابات .
يحدث الان #مطار_الملك_خالد_الدولي بالرياض تتوجه سيارات الاطفاء و العمليات بتجاة مدرج 33R التفاصيل بالتغريدات القادمة pic.twitter.com/GC4fFNMYgk
— عشاق عالم الطيران (@AviationWG) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧
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