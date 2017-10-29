مدير ثقافة وفنون تبوك يفتتح فعاليات بصمات مبتعث

افتتح مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي مساء أمس فعاليات البرنامج الثقافي بصمات مبتعث والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع مجموعة بصمات مبتعث ومنصة مبادرون وفريق نبض الحياة التطوعي وذلك بالقاعة الثقافية بمركز الأمير فهد بن سلطان الاجتماعي بتبوك حيث رحب مدير الجمعية خلال كلمته الافتتاحيه بالحضور وبشركاء النجاح مؤكدا حرص الجمعية على دعم المواهب الإبداعية الشابة والمشاركة في تحقيق الأهداف المتنامية لرؤية المملكة 2030 وتقديم كافة الفعاليات والبرامج الثقافية والفنية التي تساهم في اكتشاف وصقل المواهب بالمنطقة مقدما شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعاليات مشيرا إلى أن هذه الفعالية هي المحطة الأولى لبصمة مبتعث وسوف يعقبها بصمات أخرى وفعاليات مشوقة قادمة بعد ذلك قدم أمين عام مجموعة بصمات مبتعث فيصل اليوسف رصدا كاملا لمنصة المبتعثين وكيف ساهمت في تكوين حقيبة كاملة لكل القصص والمواقف للمبتعثين السعوديين والذين مثلوا وطنهم خير تمثيل وحققوا الإنجازات مقدما شكره لجمعية الثقافة والفنون على تسهيل تنظيم هذه الفعالية ودعمها ،بعد ذلك تحدث محمد العبيدان من فريق نبض الحياة التطوعي عن دور الفريق الاجتماعي في دعم الأنشطة والبرامج المجتمعية . بعد ذلك بدأت الأمسية الثقافية التي أدارها فايز العنزي بعرض سيرة ضيف الأمسية المبتعث ياسر جحلان حيث سرد الضيف تجربة ابتعاثه في جامعة موناش بأستراليا وفي نادي الطلبة السعوديين بملبورن وأبرز المواقف والانجازات العلمية والثقافية مؤكدا أن رحلة الابتعاث وسيلة وليس غاية ومرحلة هامة في حياة الشخص مشيرا إلى ضرورة حرص المبتعث ان يكون سفيرا ناجحا لوطنه كما أجاب على اسئلة ومداخلات الحضور

وفي ختام الحفل كرم مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ضيف الأمسية وشركاء النجاح والجهات الداعمة.