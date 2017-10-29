 السيرة الذاتية لوزير الاقتصاد والتخطيط “التويجري” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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السيرة الذاتية لوزير الاقتصاد والتخطيط “التويجري”

السيرة الذاتية لوزير الاقتصاد والتخطيط “التويجري”
المناطق - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم (السبت)، أمراً ملكياً بتعيين محمد بن مزيد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

ويتمتع محمد التويجري الذي كان يشغل نائبا لوزير الإقتصاد والتخطيط، خلال الفترة الماضية، بخبرة كبيرة في أعمال الخدمات المصرفية تزيد عن 17 عاماً.

وكان “التويجري” قبل انضمامه إلى عضوية مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) يشغل مناصب قيادية في البنك لمدة عشرة سنوات، وشغل كذلك عدداً من المناصب القيادية في شركات مرموقة في منطقة الخليج منها منصب العضو المنتدب ورئيس عمليات المملكة العربية السعودية في “جي بي مورغان”، بالإضافة إلى عمله كذلك عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.

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