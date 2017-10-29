حقق فريق ليفربول فوزاً كبيراً على مضيفه وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم ، بينما فرط فريق ليستر سيتي بفوزه الثاني على التوالي ، واكتفى بالتعادل مع مضيفه ستوك سيتي بهدفين لكل منهما اليوم في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .
وارتفع رصيد ليفربول إلى 19 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن آرسنال الذي يلعب غداً مع مانشستر سيتي المتصدر ، وتوقف رصيد وست هام عند 9 نقاط في المركز السابع عشر .
وتلقى فريق نيوكاسل خسارته الثانية على ملعبه من فريق بورنموث بهدف دون رد ، كما خسر فريق ساوثمبتون وسوانسي سيتي بنفس مصير نيوكاسل لى ملعبيهما بهدفين دون رد .
وحقق فريق هادرسفيلد تاون فوزه الرابع وجاء على حساب ضيفه وست بروميتش البيون بهدف دون رد .
وتستكمل الجولة غدا الأحد حيث يلعب توتنهام هوتسبر مع كريستال بالاس، وتشلسي مع مانشستر يونايتد.
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يفوز على وست هام
حقق فريق ليفربول فوزاً كبيراً على مضيفه وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم ، بينما فرط فريق ليستر سيتي بفوزه الثاني على التوالي ، واكتفى بالتعادل مع مضيفه ستوك سيتي بهدفين لكل منهما اليوم في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .
التعليقات (٠) اضف تعليق