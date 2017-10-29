الدوري الإنجليزي.. ليفربول يفوز على وست هام

حقق فريق ليفربول فوزاً كبيراً على مضيفه وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم ، بينما فرط فريق ليستر سيتي بفوزه الثاني على التوالي ، واكتفى بالتعادل مع مضيفه ستوك سيتي بهدفين لكل منهما اليوم في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .

وارتفع رصيد ليفربول إلى 19 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن آرسنال الذي يلعب غداً مع مانشستر سيتي المتصدر ، وتوقف رصيد وست هام عند 9 نقاط في المركز السابع عشر .

وتلقى فريق نيوكاسل خسارته الثانية على ملعبه من فريق بورنموث بهدف دون رد ، كما خسر فريق ساوثمبتون وسوانسي سيتي بنفس مصير نيوكاسل لى ملعبيهما بهدفين دون رد .

وحقق فريق هادرسفيلد تاون فوزه الرابع وجاء على حساب ضيفه وست بروميتش البيون بهدف دون رد .

وتستكمل الجولة غدا الأحد حيث يلعب توتنهام هوتسبر مع كريستال بالاس، وتشلسي مع مانشستر يونايتد.