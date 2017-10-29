الوداد المغربي يتوج بلقب بطل دوري أبطال إفريقيا

أحرز الوداد البيضاوي المغربي لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب نظيره الأهلي المصري، إثر فوزه عليه (1-1)، في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم السبت، في الدور النهائي للبطولة.

ويدين الفريق المغربي بالفضل في انتصاره، للاعبه وليد الكرتي، الذي أحرز هدف الفوز “الذهبي” الوحيد، في الدقيقة 69، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “محمد الخامس”، في مدينة الدار البيضاء، بحضور نحو 45 ألف متفرج.

بينما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) بين الفريقين، الأسبوع الماضي، على ملعب “برج العرب”، في الإسكندرية.

وتوج الوداد البيضاوي المغربي، بذلك، بلقب البطولة الإفريقية المرموقة، للمرة الثانية في تاريخه.

بينما توقف رصيد الأهلي، حامل الرقم القياسي، عند 8 ألقاب، ويليه فريق مازيمبي الكونغولي، والزمالك المصري، في المركز الثاني والثالث، برصيد 5 ألقاب لكل منهما.