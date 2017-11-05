الإمارات والبحرين والكويت: ندين إطلاق صاروخ على الرياض.. ونقف مع السعودية بكل قوة وحسم

دانت الإمارات والبحرين والكويت، إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض اليوم .

وفي التقاصيل، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي في تصريح صحفي : أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها وأمن المنطقة واستقرارها .

واستنكر الشيخ محمد بأشد العبارات إطلاق المتمردين الحوثيين وحلفائهم صاروخاً باليستياً باتجاه شمال مدينة الرياض والذي تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضه بنجاح وتدميره دون أن يسفر عن أي اصابات.

وقال : إن أمن المملكة العربية السعودية جزء لايتجزأ من أمن دولة الامارات العربية المتحدة وأن يد الشر المستطير لن تنال من عزيمة أشقائنا في المملكة ، مؤكدا أن حزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كفيل بإحباط كل أشكال العدوان والتآمر ضد المملكة والمنطقة ككل .

من جهته، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية بأن دولة الكويت قد تابعت بقلق واستياء بالغين الأنباء المتعلقة بإطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم مستهدفاً أمنها واستقرارها وترويع الآمنين فيها.

وقال المصدر في بيان : إن دوله الكويت تستنكر وتدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الغاشم الذي يعد تطوراً خطيراً وامعاناً من تلك المليشيا في تحدي إرادة المجتمع الدولي وتجاهل المساعي الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود الذي ينهي هذا الصراع الدامي ويخلص اليمن وأبنائه من استمرار تداعياته الخطيرة بما يمثله من تهديد للامن الإقليمي والدولي .

واختتم المصدر تصريحه مؤكدًا وقوف دولة الكويت التام والمطلق إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة اجراءاتها المتخذة للحفاظ على أمنها واستقرارها متضرعا إلى الباري عز وجل أن يحفظها وشعبها العزيز من كل مكروه .

كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها لإطلاق الميليشيات الانقلابية في اليمن صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحفي اليوم: إن هذا الاعتداء الآثم يعكس بوضوح عدم جدية هذه الميليشيات في التوصل لتسوية سلمية للأزمة اليمنية واستمرارها في تنفيذ المخططات التآمرية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

وأكدت الوزارة على موقف مملكة البحرين الراسخ بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في صف واحد ضد كل ما يهدد أمنها وردع كل من يحاول المساس بالسلم والاستقرار فيها وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها، مشيدة بقدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وتصديها للصاروخ الباليستي.