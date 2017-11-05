جوائز عربية ودولية لهيئة السياحة في مجال الإحصاء

حققت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في مركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس” عدداً من المنجزات في مجال الإحصاء السياحي، من خلال ما يقوم به المركز من جمع المعلومات وإدارة وتحليل البيانات والإحصاءات السياحية، وإعداد البحوث والدراسات السياحية ونشرها وتقديمها للشركاء مما يسهم في وضع السياسات والاستراتيجيات السليمة واتخاذ القرار الصحيح الذي يحقق التنمية المنشودة للسياحة الوطنية وذلك بناء على منهج علمي رصين وموصى به من المنظمات الدولية.

وقد رشحت منظمة السياحة العالمية، مركز “ماس” بأن يكون ‏مركزاً إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط في مجال الاحصاءات السياحية وبناء القدرات للدول ‏التي تسعى لتطبيق حساب السياحة الفرعي كأفضل أداة لقياس الأهمية الاقتصادية للسياحة في الاقتصاد الوطني وأيضاً كقاعدة للمقارنات الدولية لمؤشرات السياحة. وفي هذا الصدد، تٌعد المملكة أول دولة عربية تقوم بتطبيق حساب السياحة الفرعي المتوافق مع توصيات منظمة السياحة العالمية منذ عام 2005.

وفي ضوء قدرات الهيئة ومركز ماس،تمكنت المملكة من الحصول على الترتيب الأول عالمياَ لأربع دورات متتالية في مجال شمولية بيانات السفر والسياحة في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ضمن مؤشر تنافسية السفر والسياحة للأعوام (2011م – 2013م – 2015م – 2017م)،وهذا المركز لم يتحقق لأي دولة من قبل.

ونال “ماس” العديد من الجوائز الدولية والعربية، حيث حصل المركز على شهادة (ISO20252) المتخصصة في الدراسات والأبحاث لعام 2017م كأول مركز معلومات حكومي متخصص في الإحصاءات السياحية في المنطقة العربية،وأيضا حصل المركز على جائزة التميز الدولي في نظم المعلومات الجغرافية من منتدى الجغرافية المكانية (Geospatial Forum) بهولندا في مايو 2013م، كما تم تصنيف تطبيقات الهيئة في مجال نظم المعلومات الجغرافية ضمن التطبيقات الرائدة عالمياً في مجلة (Geospatial World) بعددها الرابع الذي صدر فيديسمبر 2013م.

ومن الجوائز الدولية التي نالتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في مركز “ماس”، جائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية من جستك GISTECH (GISWORX بالإمارات العربية المتحدة في أبريل 2014م،وجائزة الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية من إيزري ESRI – (User Conference) بالولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2014م، إضافة إلى جائزة أفضل تطبيق إلكتروني حكومي في الدول العربية والمقدمة من مجلةASN Award – Arab computer news – الصادرة عن شركة ITP العالمية المتخصصة في تقنية المعلومات والإدارة الإلكترونية كأفضل جهاز حكومي عربي في مجال تطبيق التعاملات الإلكترونية.

كما تقوم بالإشراف على أعمال المركز مجموعة استشارية تضم ممثلين من الشركاء الرئيسين للهيئة في مجال المعلومات والإحصاءات والأبحاث والدراسات السياحية من القطاعين العام والخاص, وهي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التعليم، مؤسسة النقد العربي السعودي وزارة الداخلية، الهيئة العامة للإحصاء، مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الادارة العامة للاستثمار السياحي.

ويشتمل مركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس” على عدد من الأقسام الإدارية الرئيسة منها: قسم المعلومات، وقسم الأبحاث والدراسات، وقسم المعرفة، إلى جانب مستوىَ إداري آخر من الأقسام يشمل التحليل الفني، والتقارير والنشرات، وأقسام التوقعات، وأبحاث الطلب، وأبحاث العرض، والدراسات المتخصصة، وقسم تطوير الأعمال، ومصادر المعرفة، والنظم التفاعلية، وغير ذلك من الاقسام التخصصية التي ابتكرها المركز بهدف تقديم خدمات جديدة في مجال المعلومات والاحصاءات السياحية.

يشرف أيضاً المركز على تنفيذ عدد من المشروعات، التي تأتي ضمن استراتيجية الهيئة وخطتها في تطوير السياحة والتراث الوطنيوتنشيط السياحة الوافدة والمحلية، حيث يقوم بتنفيذ مسح شامل للزوار والسياح الدوليين لرصد خصائصهم وانفاقهم، كما يٌنفذ “ماس” مسح المؤسسات السياحية ودراسة شؤونها عن طريق رصد البيانات والمعلومات المتعلقة بمعدلات أدائها وتطورها، إلى جانب المسح العيني لمرافق الإيواء، ومسح حركة وخصائص السياحة المحلية داخل مناطق المملكة الزاخرة بمقومات التراث والجذب السياحي، فضلاً عن قيامه بعمل حساب السياحة الفرعي بصورة منتظمة. كما يعمل المركز إلى قياس وتطوير أهم الفعاليات والمهرجانات السياحية في جميع مناطق المملكة. بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية تغطي جوانب تطوير القطاع السياحي وترقيته، والتي تبيٍّن ما تم انجازه وما تتضمنه الخطط المستقبلية للهيئة، ومن ذلك اصدار التقرير الإحصائي السنوي الذي يحتوي على البيانات المُوَثَّقة عن طريق المسُوح الشهرية التي يجريها مركز “ماس” عن حركة السياحة الوافدة، والمحلية، والمغادرة، والتي تمثل جانب الطلب السياحي، بالإضافة إلى تقارير أخرى يصدرها المركز مثل تقرير مرافق الإيواء السياحي، تقرير عن مقدمي الخدمات السياحية، وتقارير الفعاليات والمهرجانات السياحية، إلى جانب إصدار التقرير السياحي الربع سنوي، وتقرير المناطق الذي يرصد نشاط الأعمال السياحية في مناطق المملكة كافة إلى جانب تقرير إحصاءات المناطق (سنوي، وربع سنوي).

وقد أنتج مركز “ماس” خلال تلك الفترة والتي بدأت مع انطلاقته عام 2002م وحتى الآن عدداً كبيراً من الإصداراتالمتنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، مع الاعتماد على نشرها إلكترونياً في الموقع الإلكتروني للمركز (www.mas.gov.sa)، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أو من خلال تطبيق مركز ماس للهواتف الذكية.