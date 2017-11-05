 بالتزامن مع معرض “روائع آثار المملكة” ومعارض ملتقى الآثار.. دخول المتحف الوطني مجانا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بالتزامن مع معرض “روائع آثار المملكة” ومعارض ملتقى الآثار.. دخول المتحف الوطني مجانا

بالتزامن مع معرض “روائع آثار المملكة” ومعارض ملتقى الآثار.. دخول المتحف الوطني مجانا
المناطق - الرياض

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بإلغاء رسوم الدخول للمتحف الوطني بالرياض لمدة 50 يوما اعتبارا من يوم افتتاح ملتقى آثار المملكة (الأول) الذي سينطلق الثلاثاء القادم برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه ويستمر لثلاثة أيام.
وجاء توجيه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لإتاحة المجال للزوار لزيارة المعارض المصاحبة للملتقى التي تقام في المتحف الوطني وتستمر خمسين يوما وفي مقدمتها معرض “روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” الذي زار حتى الآن 11 متحفا عالميا شهيرا في أوربا والولايات المتحدة والصين وكوريا، ولقي أصداء إعلامية واسعة بما يحويه من قطع أثرية نادرة تبرز حضارات المملكة وإرثها الحضاري، إضافة إلى معرض الآثار المستعادة – معرض المكتشفات الأثرية الحديثة بالمملكة- معرض عناية واهتمام ملوك المملكة بالآثار والتراث الوطني (بالمشاركة مع دارة الملك عبدالعزيز) – معرض مصور عن مشروع ترميم محطة سكة حديد الحجاز بالمدينة المنورة بالمشاركة مع مؤسسة التراث الخيرية – معرض هيئة المساحة الجيولوجية- معرض الطوابع التذكارية- معرض الصور التاريخية- معرض رواد العمل الأثري – معرض الكتب المتخصصة في مجال الآثار- معرض الحرف والصناعات اليدوية، معرض الفنون التشكيلية.
ويتضمن الملتقى جلسات علمية وورش عمل بمشاركة علماء آثار عالميين، إضافة إلى معارض متخصصة تفتح للجمهور على مدى 50 يوما، كما سيشهد الملتقى في أيامه الثلاثة فعاليات ثقافية واجتماعية وسياحية ومسابقات وعروضا فنية في الساحة المقابلة للمتحف الوطني وفي حي البجيري.
كما سيتم خلال الملتقى تكريم معيدي الآثار من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تدشين مبادرات ومشاريع وإصدارات جديدة متعلقة بالآثار الوطنية.
وتقام في المناطق فعاليات مصاحبة تشمل ندوات ومعارض للآثار، كما تشارك الجامعات السعودية بمعارض مفتوحة عن آثار المملكة.

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