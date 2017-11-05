لقاء خاص للأمير سلطان بن سلمان في القناة السعودية للحديث عن كتاب الخيال الممكن

تذيع القناة السعودية بعد نشرة اخبار التاسعة من مساء غد الاحد لقاء خاصا مع صاحب السمو الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يجريه الاعلامي طلعت حافظ، ويتحدث فيه سموه عن كتاب (الخيال الممكن) الذي رصد فيه سموه عددا من التجارب الادارية الناجحة للهيئة.

كما يتناول سموه بدايات تاسيس قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة وما قامت به الهيئة من جهود لتأسيس البنية التنظيمية للقطاع والاعداد للمشاريع التي تبنتها الدولة لاحقا وما شهده هذه المراحل من تحديات وصعوبات مهدت لما يشهده القطاع اليوم من تطور.