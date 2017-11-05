 البحرين: السعودية أظهرت حزمها مع كافة التحديات .. حاربت الأعداء والفساد في يوم واحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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البحرين: السعودية أظهرت حزمها مع كافة التحديات .. حاربت الأعداء والفساد في يوم واحد

البحرين: السعودية أظهرت حزمها مع كافة التحديات .. حاربت الأعداء والفساد في يوم واحد
المناطق - وكالات

ابتهل وزير خارجية البحرين خالد بن محمد بالدعاء للمملكة العربية السعودية وقائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وذلك في تفاعله مع ما عاشته السعودية من ليلة «حاسمة» أظهرت فيها حزمها ضد الإرهاب الخارجي من الحوثيين وأتباعهم، والتجاوزات الداخلية بالفساد والتعدي على المال العام.

وقال الوزير البحريني عبر حسابه في «تويتر»: «المملكة العربية السعودية.. تحارب الأعداء، وتحارب الفساد وتواجه جميع التحديات التي أثقلتها. اللهم انصر خادم الحرمين الشريفين».

وتابع: «ليست إيران، وليست قطر… إنها المملكة العربية السعودية التي تستحق الانتباه. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين».

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