 انطلاق تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في البرتغال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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انطلاق تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في البرتغال

انطلاق تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في البرتغال
المناطق - الرياض

انطلقت تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم على ملعب الاستاد الوطني في ثاني أيامه بالعاصمة البرتغالية لشبونة ، حيث وصلها أمس الجمعة في إطار برنامجه الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا .
وأجريت الحصة التدريبية بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد السعودي عادل بن محمد عزت.
ودشن المدير الفني إدغاردو باوزا التدريب بالتدريبات اللياقية والبدنية، قبل أن يتحول للتدريبات الفنية والتكتيكية التي تركزت على أساليب التمرير والتحرك في الملعب وتنويع طرق صناعة الهجمة، ليلجأ بعد ذلك لفرض مناورة على كامل مساحة الملعب طبق خلالها عدداً من الجمل التكتيكية.
من جهته أكد مدافع الأخضر عبدالرحمن العبيد أهمية المرحلة الإعدادية الحالية، مبينا حرصه وباقي زملائه على تحقيق الفائدة الكاملة، موضحاً أن خوض المنتخب لعدد من المباريات الودية القوية سيعود بالفائدة الفنية عليهم كلاعبين.

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