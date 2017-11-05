 حرب خادم الحرمين الشريفين على الفساد تطيح بـ”الرؤوس الكبيرة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حرب خادم الحرمين الشريفين على الفساد تطيح بـ”الرؤوس الكبيرة”

حرب خادم الحرمين الشريفين على الفساد تطيح بـ”الرؤوس الكبيرة”
المناطق - الرياض

تصدر هاشتاق #الملك_يحارب_الفساد، قائمة المواضيع الأكثر تفاعلاً في الممكلة وربما حتى في الخليج، وسط الأنباء المتسارعة عن الإطاحة ببعض الرؤوس الكبيرة في مجالات السياسية والاقتصاد والإعلام.

وتفاعل المواطنون السعوديون مع الأوامر الملكية التي صدرت البارحة، مثمنين “القرارات الحازمة” من قبل خادم الحرمين الشريفين، معتبرينها تعد استكمالا لمشوار بدأه الملك سلمان وولي عهده أنه “لا أحد محصن من المساءلة”.

وكشفت القرارات التاريخية الأولى للجنة العليا لمحاربة الفساد، أن اللجنة تحاول اختصار سنوات من اللعب “تحت الطاولة” أضلاعها ثالوث بعض “الأمراء وأباطرة المال ومسيروا الشأن العام”، ممن لم يتخيلوا يومًا أن تطالهم يد المحاسبة فكيف بـ”التوقيف والاعتقال”.

كما أكدت هذه القرارات أن “مملكة الحزم والعزم”، بدأت تتطلع للمستقبل بخطوات واثقة لا مكان فيها لمن قصروا يومًا في مسؤولياتهم وقد حان الوقت لمحاسبتهم.

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