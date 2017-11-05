 5 مؤشرات خطيرة على نقص فيتامين “В12” في الجسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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5 مؤشرات خطيرة على نقص فيتامين “В12” في الجسم

5 مؤشرات خطيرة على نقص فيتامين “В12” في الجسم
المناطق - الرياض

يعتبر فيتامين “В12” أحد أهم الفيتامينات الضرورية للصحة وعنصرا أساسيا يساهم في تحسين وظائف الجهاز العصبي.

وتظهر على الجسم أعراض مختلفة، قد تكون مؤشرا على نقص مستويات هذا الفيتامين، ومنها:

– ضعف في الذاكرة:

يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى مشاكل بعمل الكريات الحمراء، وبالتالي نقص كميات الأوكسيجين الواصلة إلى الدماغ ما يتسبب بمشاكل خطيرة في الإدراك وضعف بالذاكرة.

– الوهن والتعب:

يعاني الأشخاص الذين لديهم نقص في كميات فيتامين “В12” من الوهن والتعب، يرافقهما غالبا ضعف في الساقين وشعور بالوخز في أطراف الأصابع، لذا ينصح بمراجعة الطبيب وإجراء التحاليل المطلوبة فورا عند الشعور بمثل تلك الأعراض.

– الاكتئاب:

انخفاض مستويات فيتامين “В12” في الجسم يؤثر سلبا على آلية عمل هرموني السيروتونين والدوبامين، الأمر الذي يترافق مع أعراض الحزن والقلق والاكتئاب.

– الصداع وضيق التنفس:

غالبا ما يترافق نقص هذا الفيتامين بالجسم مع صداع وضيق في التنفس بسبب عدم قدرة الدم على نقل كميات كافية من الأوكسيجين للأعضاء الحيوية.

– مشاكل في النظر والأعصاب:

يلعب فيتامين “В12” دورا مهما في تصنيع غلاف المايلين للألياف العصبية، لذا يؤدي نقصه بالجسم إلى مشاكل في الأعصاب بشكل عام، ومنها الأعصاب المسؤولة عن حاسة البصر.

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