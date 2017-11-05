 إصلاح شاشة “آيفون X”.. عبء لن يستطيع الجميع تحمله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إصلاح شاشة “آيفون X”.. عبء لن يستطيع الجميع تحمله

إصلاح شاشة “آيفون X”.. عبء لن يستطيع الجميع تحمله
المناطق - الرياض
كشفت التفاصيل المتعلقة بهاتف “إيفون X” المتاحة على موقع أبل أن تكلفة تصليح شاشة الجهاز سيكون مرتفعا للغاية إن كان خارج الضمان، علما أن سعر الهاتف يتعدى الألف دولارا.

ووفقا للمعلومات المتاحة على موقع الشركة المصنعة فإن إصلاح الشاشة فقط سيكلف 279 دولارا، ولكن إذا تضمن تقييم أبل “أضرارا أخرى” فإن تكلفة التصليح قد تصل إلى 549 دولارا.

وتفوق هذه القيمة أسعار تصليح هواتف “آيفون 8 بلس”، التي لا تتضمن هواتف الشاشات من نوعية OLED كتلك المتواجدة في هواتف “آيفون X”، التي تصل إلى 169 دولارا للشاشة وقد تزيد لـ 399 دولارا في حال اكتشاف أعطال أخرى.

وأوضح موقع أبل أن تلك التكاليف سيتم دفعها في حال احتاج المستخدم لتغيير شاشة هاتفه نتيجة لإساءة استخدام أو تلف عرضي، خصوصا أن ضمان هواتف “آيفون” لا يغطي حالات الإهمال.

وأوضحت أبل أيضا عبر موقعها أن الاشتراك في ضمان “أبل كير بلس” الممتد من شأنه أن يقلل من مصاريف أي عملية تصليح محتملة، علما أن قيمة الاشتراك في هذا الضمان الممتدة لعامين يكلف 199 دولارا.

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