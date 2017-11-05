بالصور.. “حرس الحدود” يضبط 20 مهربًا و608 كيلو حشيش بالمناطق الجنوبية

تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية ” جازان، نجران، عسير “، من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم رصد عدة محاولات تسلل لحدود المملكة الجنوبية من أشخاص بغرض تهريب المواد المخدرة ؛ مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد 10 أشخاص من الجنسية الأثيوبية و10 أشخاص من الجنسية اليمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي ” أنّ مجموع ماقبض بحوزتهم بلغ ستمائة وثمانية كيلوجرام وثمانية جرامات مادة الحشيش المخدر ، وفي حينه تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”.

وحرس الحدود إذ يعلن ذلك ليؤكد للجميع حرص ويقظة منسوبيه للتصدي لأي محاولات تجاوز او تهريب والوقوف بكل حزم وقوة ضد كل من تسوّل له نفسه تجاوز الحدود البرية اوالبحرية للمملكة لأي سبب كان وذلك بما يملكونه من خبرات و إمكانات آلية وتقنية..