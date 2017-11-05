نائب الرئيس اليمني يدعو صنعاء للانتفاضة ضد الانقلابيين

دعا نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، أبناء محافظة صنعاء للانتفاضة على ميليشيات الحوثي ومساندة الجيش الوطني في معركة استعادة الدولة.

وخص الأحمر بالدعوة شيوخ ووجهاء وقيادات مديريات محافظة صنعاء للوقوف مع الشرعية وإسناد الجيش في معركة الكرامة للحفاظ على الهوية اليمنية ودحر عصابات الانقلاب ووكلاء إيران عن اليمن.

من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة مساء السبت استهدفت معسكرات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في العاصمة صنعاء.

وأفاد سكان محليون بأن غارات عنيفة استهدفت معسكر ألوية الصواريخ في عطان، ومخازن أسلحة في جبل نقم، ومعسكر النهدين.