 نائب الرئيس اليمني يدعو صنعاء للانتفاضة ضد الانقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني يدعو صنعاء للانتفاضة ضد الانقلابيين

نائب الرئيس اليمني يدعو صنعاء للانتفاضة ضد الانقلابيين
المناطق - اليمن

دعا نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، أبناء محافظة صنعاء للانتفاضة على ميليشيات الحوثي ومساندة الجيش الوطني في معركة استعادة الدولة.

وخص الأحمر بالدعوة شيوخ ووجهاء وقيادات مديريات محافظة  صنعاء للوقوف مع الشرعية وإسناد الجيش في معركة الكرامة للحفاظ على الهوية اليمنية ودحر عصابات الانقلاب ووكلاء  إيران عن  اليمن.

من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة مساء السبت استهدفت معسكرات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في العاصمة صنعاء.

وأفاد سكان محليون بأن غارات عنيفة استهدفت معسكر ألوية الصواريخ في عطان، ومخازن أسلحة في جبل نقم، ومعسكر النهدين.

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