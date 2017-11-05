ترامب: تحدثت مع الملك سلمان بشأن طرح أرامكو في البورصة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن أرامكو واستخدام البورصات الأميركية.

وأعرب ترمب عن رغبته بأن تستخدم أرامكو بورصة نيويورك أو ناسداك لطرحها العام الأولي. وذكر ترامب أن السعودية “ستدرس” استخدام البورصات الأميركية في هذا السياق.

وفي وقت سابق من السبت كان ترمب قد وصف قرار طرح أرامكو السعودية بأنه أمر مهم لأميركا في حال قررت المملكة طرح جزء من أسهم أرامكو في سوق نيويورك للأوراق المالية.

وقال ترمب في تغريدة على صفحته بتويتر: “إنه أمر مهم لأميركا لو أن السعودية اختارت سوق نيويورك لطرح أسهم أرامكو وسنقدر ذلك بشكل كبير”.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن عن نية لطرح نحو 5% من شركة أرامكو المقدرة قيمتها بأكثر من تريليوني دولار، في خطوة يترقبها العالم، لكونها ستمثل أكبر طرح بتاريخ البورصات، وستقدر نسبة الـ 5% من أسهم أرامكو بنحو 100 مليار دولار، وسيكون الطرح في سوق الأسهم السعودية وبورصة أخرى عالمية لم تحدد بعد.

وفي الوقت الحالي، تتسابق بورصات العالم على الطرح المرتقب العام المقبل، حيث أبدت كبريات البورصات في نيويورك ولندن وشنغهاي وطوكيو وتورنتو، حماساً قويا بالتنافس على طرح حصة من أسهم عملاق النفط السعودي “أرامكو” فيها.