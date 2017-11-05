 شاهد .. مداخلة السبهان تستفز موال لحزب الله وتطرده على الهواء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد .. مداخلة السبهان تستفز موال لحزب الله وتطرده على الهواء

شاهد .. مداخلة السبهان تستفز موال لحزب الله وتطرده على الهواء
المناطق - الرياض

بعد البلبلة التي أثارتها استقالة رئيس الوزراء سعد الحريرري على الساحة اللبنانية، تأهبت كافة المحطات والقنوات المحلية إلى متابعة تداعيات الموضوع عبر استقبال الضيوف والمحللين.

وفي أحد البرامج الذي بث على قناة “أم تي في” اللبنانية مساء السبت، عمد المحاور والإعلامي وليد عبود إلى طرد الأستاذ الجامعي حبيب فياض الموالي لحزب الله مباشرة على الهواء.

وأتى هذا الطرد بعد مداخلة هاتفية لوزير الدولة  لشؤون الخليج ثامر السبهان التي استفزت على ما يبدو الضيف، فراح يستخدم كلمات، ويقاطعه.

وحاول عبود أن يضبط إيقاع الحلقة، وطلب من فياض إفساح المجال للسبهان لإكمال كلامه، إلاَّ أن الأخير أصر على مقاطعة الوزير السعودي، مستخدماً عباراتٍ نابية، ما دفع بعبود إلى الطلب منه مغادرة الحلقة.

ما أدى إلى احتدام الموقف، فبادر حبيب عبود قائلاً: “قديش قابض عليها؟” ما استفز عبود ورد قائلاً: “عيب عليك واحترم حالك، انت ما بتحترم حدن ولا بتحترم المحاور”، طالباً منه المغادرة.

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