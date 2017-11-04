لجنة التنمية الإجتماعية بجبة تدشن مقرها الجديد

افتتحت لجنة التنمية الإجتماعية بجبة مساء امس الجمعة مقرها الجديد والذي تم تشييدهُ على الطابع التراثي ، بحضور سعادة رئيس مركز إمارة جبة بدر بن حجر ابن ناحل وسعادة الإستاذ أحمد الزامل مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بحائل وسعادة الإستاذ سعد الصعب مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل ، ورجل الأعمال الشيخ منصور العمار ، ورؤساء اللجان في حائل وعدد من الشيوخ والوجهاء والمواطنين.

حيث كانت البداية مع افتتاح مبنى لجنة التنمية الاجتماعية بجبة، وأقيم خلال الافتتاح العرضة السعودية وكذلك حفل إستقبال لضيوف حفل الافتتاح وأخذ جولة والإطلاع على محتويات المبنى ، عقب ذلك استقبل الاستاذ سعيد الفريح ضيوف الحفل بمنزله.

وانطلقت فقرات حفل الافتتاح الذي احتضنه المركز الحضاري بجبة ، التي قدمها الاستاذ كامل المروي ، حيث بدأت بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ عبدالرحيم سعد الحسين ، ثم كلمة رئيس لجنة التنمية الإجتماعية بجبة الاستاذ فهد المشناء اوضح من خلالها ان هذا المبنى هو معلم من معالم مدينة جبة وبفضل من الله تم تشييده والإنتهاء منه عبر عدد من المحطات حتى انتهى بهذا الشكل المميز مؤكداً على شكره للجميع على رأسهم بدر بن حجر ابن ناحل رئيس مركز إمارة جبة وسعادة الاستاذ سعد الصعب مدير مركز التنمية الإجتماعية بحائل ، والاستاذ لطيف الحبيب العنزي رئيس بلدية جبة والمهندس أحمد الدبيان رئيس بلدية جبة سابقاً ورجل الأعمال الشيخ منصور العمار والاستاذ محمد الدهام مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية جبة ، وأضاف المشناء خلال كلمته ان الشكر موصول للاستاذ سعيد الفريح رئيس لجنة التنمية الإجتماعية بجبة سابقاً ونحن جئنا من بعده مكملين لما قام به ، عقب ذلك القى سعادة رئيس مركز إمارة جبة بدر بن حجر ابن ناحل كلمة قال فيها ان العمل وفق منظومة متكاملة من كافة الأطراف لن تجلب لنا إلا مثل الأستاذ قهد المشناء وزملائه والذي قدموا لنا مبنى يعد معلم من معالم مدينة جبة ، مقدماً شكره للجميع دون استثناء لكل من كان له بصمة رائدة في هذا الصرح وإقامته ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد ، عقب ذلك قال رجل الأعمال الشيخ منصور العمار خلال كلمته انني سعيد بمشاركتكم هذه الليلة المباركة والتي تم من خلالها تدشين مبنى لجنة التنمية الاجتماعية بجبة والذي يعتبر تظاهره مميزة ستخدم مدينة جبة على كافة الأصعدة مقدماً الشكر الجزيل للاستاذ فهد المشناء وكافة زملائه على ماقدموه لنا من نموذج مشرف ولا ننسى ان نتقدم بالشكر والعرفان للاستاذ سعيد الفريح رئيس تنمية جبة سابقاً وكافة زملائه على البدء بهذا المبنى ، بعد ذلك تم مشاهدة عرض مرئي عن إضاءات لأبرز منجزات تنمية جبة الاجتماعية خلال دورتها الحالية ، ثم القى الشعراء سالم صالح السالم ومحمد ضيف الله المسعود وسلطان عرفج السالم وغربي مصافق الهذل قصائد في هذه المناسبة.