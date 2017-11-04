 خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي يدين فيه العمل الإرهابي الذي وقع في نيويورك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مكافحة الفساد تُرسي الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتُعزز فرص النمو الاقتصادي الأردن يستنكر محاولة استهداف مدينة الرياض بهجوم صاروخي من الأراضي اليمنية أمطار على منطقة جازان الجيش اليمني يقصف مخزنًا للذخيرة للميليشيات الانقلابية في صعدة وزير المالية: القرارات الحازمة بمحاربة الفساد ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة تورط رجل أعمال بعد تغريدة مؤيدة لقرارات خادم الحرمين الشريفين خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي يدين فيه العمل الإرهابي الذي وقع في نيويورك “السعودية للكهرباء” تقفز بنسبة التوطين إلى 91.5 في المائة.. والعبيد: لا بديل عن كوادرنا الوطنية للنهوض بصناعة الطاقة الكهربائية . لجنة التنمية الإجتماعية بجبة تدشن مقرها الجديد جمل سائب يتسبب في وفاة شخص وإصابة اثنين بالخرمة هذه هي المهام التي ستضطلع بها لجنة قضايا الفساد في المال العام شاهد .. مداخلة السبهان تستفز موال لحزب الله وتطرده على الهواء

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي يدين فيه العمل الإرهابي الذي وقع في نيويورك

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي يدين فيه العمل الإرهابي الذي وقع في نيويورك
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيه عن إدانة المملكة العربية السعودية وشجبها للعمل الإرهابي الذي وقع في مدينة نيويورك ويتنافى مع القيم الدينية والمبادئ الإنسانية، مؤكدا استعداد المملكة للمساعدة في مواجهة هذه الأعمال الشريرة، وتأييد المملكة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها الوطني.

وأكد – أيده الله – أهمية الاستمرار في بذل مزيد من الجهود الدولية لاجتثاث الإرهاب في جميع أشكاله وتجفيف منابعه، وقدم – رعاه الله – عزاءه للشعب الأمريكي الصديق ومواساته لذوي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

من جهته أعرب فخامة الرئيس ترمب عن تقديره البالغ لمواساة خادم الحرمين الشريفين ولنبل مشاعره، مثمناً الدور الذي تقوم به المملكة في نشر الاعتدال ومكافحة التطرف.

كما جرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>