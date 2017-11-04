 الأردن يستنكر محاولة استهداف مدينة الرياض بهجوم صاروخي من الأراضي اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأردن يستنكر محاولة استهداف مدينة الرياض بهجوم صاروخي من الأراضي اليمنية

الأردن يستنكر محاولة استهداف مدينة الرياض بهجوم صاروخي من الأراضي اليمنية
المناطق - واس

استنكرت الحكومة الأردنيّة بشدّة، اليوم ، محاولة استهداف مدينة الرياض بهجوم صاروخي انطلاقاً من الأراضي اليمنيّة أمس السبت.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في تصريح له إنّ هذا العمل الإجرامي مشين، وهو في كل الأحوال يشكِّل جريمة ضدّ الإنسانيّة، مثلما يعكس الفكر الإجرامي لمن يقفون وراءه.
وأكّد المومني وقوف المملكة الأردنيّة الهاشميّة إلى جانب شقيقتها المملكة العربيّة السعوديّة ضدّ محاولات المساس بأمنها واستقرارها، مشيداً بالقدرات السعوديّة في درء المخاطر ونجاح قواتها المسلحة في اعتراض الصاروخ، وتجنيب العاصمة الرياض وسكّانها خطراً كبيراً كان على وشك الحدوث.

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