 الأمير سعود بن نايف: حزم الملك على المفسدين تعزيزٌ لمسيرة الإصلاح والتنمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

150 منسقة وقائدة تربوية في لقاء “حصانة ” تعليم عسير أمير تبوك يكرم الفنان التشكيلي باشر العنزي أمانة الشرقية : كاميرات مراقبة لتطوير وضبط مخالفي سوق الخضار المركزي في حاضرة الدمام المشاركون في ملتقى التعلم النشط يوصون بالتطوير المِهْني للعاملين لرفع كفاءة وتحسين مخرجات التعلم الأمير سعود بن نايف: حزم الملك على المفسدين تعزيزٌ لمسيرة الإصلاح والتنمية ملتقى آثار المملكة مُحرك قوي لصناعة المعارض والمؤتمرات الأمير سلطان بن سلمان يعلن إقامة معرض روائع الآثار السعودية” في إسطنبول الصيف القادم لقاء خاص للأمير سلطان بن سلمان في القناة السعودية للحديث عن كتاب “الخيال الممكن” أمير عسير يتسلم التقرير السنوي للشؤون الإسلامية بالمنطقة وزارة التعليم تثمن جهود المراجعة الداخلية بتعليم عسير أمير تبوك يلتقى مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز مدير تعليم عسير : لجنة مكافحة الفساد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح

الأمير سعود بن نايف: حزم الملك على المفسدين تعزيزٌ لمسيرة الإصلاح والتنمية

الأمير سعود بن نايف: حزم الملك على المفسدين تعزيزٌ لمسيرة الإصلاح والتنمية
الدمام - المناطق

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن الأمر الملكي الكريم بإنشاء لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، نابعٌ من حرص خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- باستمرار مسيرة التنمية والبناء في المملكة، وإزالة كل ما يعوقها، واستمرارٌ لنهج قيادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه- بالقضاء على بؤر الفساد ومحاربة المفسدين، لتبقى هذه الدولة –بإذن الله- شامخةً عزيزةً، بتمسكها بكتاب الله العظيم، وسنة رسوله الكريم –صلى الله عليه وسلم-.

وقال سموه “لقد استشعر سيدي خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله- ضرورة استمرار مسيرة التنمية، وإبعاد كل مفسد غلبت مصلحته الشخصية على مصالح الوطن العليا، فاختار لنفسه أن يرهنها للشيطان، ويختار طريق الإضرار بالصالح العام، متناسياً ما قامت عليه هذه الدولة من أساسٍ متين من تطبيق شرع الله المطهر على كائنٍ من كان، فلقد شهد الأمر الملكي الكريم تسجيل أحد أهم الأحاديث في السنة النبوية المطهرة ” إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”، فأمضى سيدي خادم الحرمين الشريفين بالضرب بيدٍ من حديد على مكامن الفساد وأربابه، لينالوا بإذن الله الجزاء الرادع أمام الشرع المطهر الذي سيقول كلمة العدل فيهم”.

مضيفاً سموه “كل الدعوات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس اللجنة بالتوفيق، للقيام بالواجبات المناطة بهذه المهمة على أكمل وجه، وأن يوفقه الله لاجتثاث هذه الآفة التي أضرت بمسيرة التنمية في بلادنا”.

مختتماً سموه تصريحه “أصدق الدعوات نرفعها للمولى عز وجل بأن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ويوفقهما لما فيه خيرٌ وصلاح لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ بلادنا من شرور ذوي النفوس الضعيفة، وأن يهديهم لجادة الصواب”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>