 150 منسقة وقائدة تربوية في لقاء “حصانة ” تعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

150 منسقة وقائدة تربوية في لقاء “حصانة ” تعليم عسير أمير تبوك يكرم الفنان التشكيلي باشر العنزي أمانة الشرقية : كاميرات مراقبة لتطوير وضبط مخالفي سوق الخضار المركزي في حاضرة الدمام المشاركون في ملتقى التعلم النشط يوصون بالتطوير المِهْني للعاملين لرفع كفاءة وتحسين مخرجات التعلم الأمير سعود بن نايف: حزم الملك على المفسدين تعزيزٌ لمسيرة الإصلاح والتنمية ملتقى آثار المملكة مُحرك قوي لصناعة المعارض والمؤتمرات الأمير سلطان بن سلمان يعلن إقامة معرض روائع الآثار السعودية” في إسطنبول الصيف القادم لقاء خاص للأمير سلطان بن سلمان في القناة السعودية للحديث عن كتاب “الخيال الممكن” أمير عسير يتسلم التقرير السنوي للشؤون الإسلامية بالمنطقة وزارة التعليم تثمن جهود المراجعة الداخلية بتعليم عسير أمير تبوك يلتقى مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز مدير تعليم عسير : لجنة مكافحة الفساد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح

150 منسقة وقائدة تربوية في لقاء “حصانة ” تعليم عسير

150 منسقة وقائدة تربوية في لقاء “حصانة ” تعليم عسير
المناطق - عسير

عقدت وحدة التوعية الفكرية “حصانة” بتعليم عسير اللقاء الدوري لمنسقات حصانة في مكاتب التعليم والمدارس لجميع المراحل التعليمية ، وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ، وعدد من القيادات التعليمية ، بمقر التدريب التربوي بالإدارات النسائية .

وأكدت آل مفرح ، على أهمية تحصين فكر النشء من الانحرافات الفكرية، والعمل على تأكيد التسامح واللحمة الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والولاء للقيادة، مشيدة بالدور الذي تقوم به الوحدة والقيادات المدرسية في حماية فكر الناشئة ، ومكافحة التطرف والغلو والتعصب .

من جهتها تناولت مساعدة مدير وحدة التوعية الفكرية ” حصانة ” الأستاذة ألطاف السرحاني خلال اللقاء ، الخطة التشغيلية للوحدة ، فيما شددت على تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية لاجتثاث الأفكار الهدامة وحماية النشء منها ، تلا ذلك عقد ورشة عمل لمسابقة ” أعتز بيومي الوطني ” ، فبرنامج بعنوان ” الإرهاب وأساليب استقطاب المنظمات المتطرفة للشباب وطرق الوقاية منها ” ،والذي استهدف أكثر من 150 منسقة وقائدة تربوية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>