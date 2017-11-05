150 منسقة وقائدة تربوية في لقاء “حصانة ” تعليم عسير

عقدت وحدة التوعية الفكرية “حصانة” بتعليم عسير اللقاء الدوري لمنسقات حصانة في مكاتب التعليم والمدارس لجميع المراحل التعليمية ، وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ، وعدد من القيادات التعليمية ، بمقر التدريب التربوي بالإدارات النسائية .

وأكدت آل مفرح ، على أهمية تحصين فكر النشء من الانحرافات الفكرية، والعمل على تأكيد التسامح واللحمة الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والولاء للقيادة، مشيدة بالدور الذي تقوم به الوحدة والقيادات المدرسية في حماية فكر الناشئة ، ومكافحة التطرف والغلو والتعصب .

من جهتها تناولت مساعدة مدير وحدة التوعية الفكرية ” حصانة ” الأستاذة ألطاف السرحاني خلال اللقاء ، الخطة التشغيلية للوحدة ، فيما شددت على تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية لاجتثاث الأفكار الهدامة وحماية النشء منها ، تلا ذلك عقد ورشة عمل لمسابقة ” أعتز بيومي الوطني ” ، فبرنامج بعنوان ” الإرهاب وأساليب استقطاب المنظمات المتطرفة للشباب وطرق الوقاية منها ” ،والذي استهدف أكثر من 150 منسقة وقائدة تربوية .