أمانة الشرقية : كاميرات مراقبة لتطوير وضبط مخالفي سوق الخضار المركزي في حاضرة الدمام

تتجه أمانة المنطقة الشرقية لاعتماد كاميرات رقابة على أسواق الفاكهة والخضار وذلك ضمن خططها التطويرية والرقابية على أسواق ومحال النفع العام في حاضرة الدمام.

وكشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان عن خطط تطويرية تستهدف سوق الخضار والفواكه المركزي بمدينة الدمام، وأوضح في (تصريح صحافي) :” أن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة للأسواق وضعت استراتيجية جديدة لتفعيل و تطوير العمل بأسواق حاضرة الدمام وأهمها أسواق النفع العام التي تمس احتياجات المواطن والمقيم بشكل يومي ومنها أسواق الخضار والفواكه”.

وأضاف:” أن الإدارة العامة للأسواق وضعت في خطتها الحالية الخاصة بأسواق الخضار والفواكه في حاضرة الدمام ، تصوراً كاملاً لتطوير السوق ليشمل مداخل ومخارج وبوابات منظمة للدخول والخروج وإصلاح خدمات الاسفلت والدهانات والإنارة”، كاشفاً عن توجه الأمانة إلى وضع كاميرات مراقبة على السوق المركزي، موضحا أن أمانة المنطقة الشرقية أنهت أعمال المسح الشامل لوضع كاميرات مراقبة من شركة متخصصة، في سوق الخضار المركزي بمدينة الدمام فيما يتم انتظار الاعتماد حالياً البدء في تشغيلها مشيراً إلى أن أهمية هذه الكاميرات في الرقابة وتوثيق المخالفين بشكل الكتروني “.

وحول أعمال الإدارة العامة للأسواق في سوق الخضار المركزي كشف الصفيان عن مصادرة الفرق الميدانية لكميات كبيرة من البضائع المخالفة بشكل يومي، إضافة الى التعاون مع الجهات الأمنية في ضبط المخالفين الأجانب وترحيلهم حسب الأنظمة وبحكم الاختصاص .

وأكد الصفيان أن إدارة الأسواق دعمت وجود السعوديين وتثبيتهم في مظلات المزارعين لإبعاد المخالفين الأجانب رغم تستر بعض ضعاف النفوس ومحاوله التحايل إلا أن الإدارة المختصة ماضيه بحزم نحو التصحيح.