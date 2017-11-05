 أمير تبوك يكرم الفنان التشكيلي باشر العنزي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يكرم الفنان التشكيلي باشر العنزي

أمير تبوك يكرم الفنان التشكيلي باشر العنزي
المناطق - تبوك :

كرم صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم الفنان التشكيلي باشر سعود العنزي والذي قام برسم صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله على قمم احد جبال المنطقة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني . وشكر سموه الفنان التشكيلي باشر العنزي مثنيا على هذا العمل ومتمنيا له التوفيق وقدم سموه له مكافئة مالية .
من جهته اعرب باشر العنزي عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على هذا التكريم وعلى دعمة واهتمامه ورعايته لكافة ابناء المنطقة .

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