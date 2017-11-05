 الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تُمكن مستفيديها من إصدار التراخيص البيئية إلكترونياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تُمكن مستفيديها من إصدار التراخيص البيئية إلكترونياً

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تُمكن مستفيديها من إصدار التراخيص البيئية إلكترونياً
واس - الرياض

مَكنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مستفيديها من إصدار الشهادات البيئة للمنشآت والمشروعات في المملكة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
وأوضح مدير عام إدارة التراخيص البيئية أنور النهدي, أن النظام الإلكتروني الجديد يشكل نموذجاً إلكترونياً للإدارة المتكاملة والنواة الأساسية فيما يتعلق بإصدار الشهادات البيئية وتنظيمها بجميع أنواعها, إضافة إلى إصدار شهادات التأهيل البيئي لــ “النفايات الصلبة إدارة الزيوت، النفايات الصناعية الخطرة، والرماد الكربوني التقنيات البيئية”، مشيراً إلى أن هذا النظام إضافة إلى أنه سيوفر المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين بمتابعة الشهادات البيئية، فإنه سيضمن تدفق المعلومات من القطاع الخاص ويُسرع من إنجاز المعاملات بشكل إلكتروني كامل.
وبين النهدي أن تقديم خدمة “إصدار التراخيص الإلكترونية” تأتي ضمن إطار منظومة متكاملة تسعى الهيئة إلى تحقيقها بهدف الرفع من مستوى خدماتها بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية من خلال تسهيل وتبسيط الخدمة ونقل المعلومة بأفضل الطرق التقنية المعروفة عالمياً.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أطلقت مؤخراً عدداً من الأنظمة والبرامج والتطبيقات الإلكترونية بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومة والخدمة المتعلقة بالبيئة والأرصاد، وتتمثل في البوابة الإلكترونية وبرنامج التفتيش البيئي الإلكتروني الذي سيمكن الهيئة من تفعيل دورها الرقابي ورصد المخالفات وتسجيلها إلكترونيا وتوثيقها، إضافة إلى إطلاق الهيئة لتطبيق “أرصاد” الذي يعد أول تطبيق خاص يقوم بعرض معلومات الطقس اللحظية في مدن المملكة بتفاصيل دقيقة.

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