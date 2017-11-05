لقاء تعريفي لأندية مدارس الحي بتعليم عسير

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، اللقاء التعريفي الخاص بأندية مدارس الحي ، وذلك على مسرح المستشفى السعودي الألماني ، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ، وعدد من القيادات التعليمية وسيدات المجتمع بالمنطقة . ​

من جانبه أكد مساعد المدير العام للتعليم والرئيس التنفيذي لأندية مدارس الحي الأستاذ سعد الجوني في كلمة له عبر الدائرة التلفزيونية ، على أهمية مثل هذه الأندية التي تلامس حاجة الطلاب والطالبات ، وتعزز قيمهم نحو تقدير الذات والتنافس عالمياً ، وفسح المجال لاكتشاف المواهب وصقلها ببرامج تدريبية متنوعة حتى تحقق الأهداف المنشودة.

واشتمل اللقاء على عدد من أوراق العمل ، الأولى بعنوان ” أندية مدارس الحي مسار ملهم لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ ” ، قدمتها ممثلة أندية مدارس الحي الأستاذة هيام عسيري ، والثانية بعنوان ” أندية ومنجزات ” قدمتها المشرفة المتابعة والمنسقة الإعلامية بأندية مدارس الحي الأستاذة فاطمة المالكي ، والثالثة بعنوان ” تعزيز الصحة ” قدمتها مشرفة تطوير الرياضة المدرسية وتعزيز الصحة الأستاذة وفاء الشهري ، وتضمن اللقاء عرض فيلم تعريفي بأندية مدارس الحي ، و تقرير مشروع إجازتي ، فيما تم تكريم الأندية الفائزة في المنافسة الوطنية على مستوى المملكة في المسابقات التنافسية ، وأندية برنامج إجازتي – الفريق التنفيذي ، والفائزات بالمسابقة الإلكترونية ، والمشرفات المتابعات للأندية .