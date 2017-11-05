 أمير القصيم: على المجالس المحلية مسؤولية في تتبع احتياجات المحافظات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم: على المجالس المحلية مسؤولية في تتبع احتياجات المحافظات

أمير القصيم: على المجالس المحلية مسؤولية في تتبع احتياجات المحافظات
المناطق / بريدة

في تجربة جديدة لتفعيل دور المجالس المحلية وتنسيقها مع مجلس المنطقة ، وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم محافظي المحافظات بالمنطقة , بحضور أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات لجلسة مجلس المنطقة الأولى للدورة الرابعة للعام المالي 1438 ـ 1439 هـ .
ويأتي هذا التوجيه والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة حرص سموه على تعزيز وتحفيز العمل في المجالس المحلية والتي يرأسها محافظي المحافظات , بالإضافة للدور الهام الذي تقوم به المجالس من دراسة واقتراح احتياجات المحافظات والمراكز من المشاريع الخدمية والتنموية واقتراح الأولويات ومتابعة تنفيذ تلك المشاريع بعد اعتمادها بشكل مستمر لحين اكتمالها.
وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , بأن الدور الهام الذي تقوم به المجالس المحلية في كافة محافظات المنطقة يجب أن يتضاعف وبشكل ينعكس على الميدان عبر المتابعة المستمرة وتلمس احتياجات المحافظات بشكل دائم , مؤكداً بأنه ينتظر من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية عملاً كبيراً لتقديم خدمة جليلة للمواطنين والمواطنات تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ في تتبع أحوال المدن والمحافظات ومعرفة احتياجاتها التنموية لكي يعيش المواطن حياة كريمة من خلال اكتمال الخدمات وتطويرها , مؤكداً على ضرورة أن يكون أعضاء المجالس المحلية قريبين من المواطنين وأن يتواجدوا بينهم ويتابعوا احتياجات المحافظات لكي يتم إيصال مطالبهم بكل إخلاص وإتقان كون تلك الأعمال مسؤولية عظيمه حثنا عليها ديننا الحنيف .

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