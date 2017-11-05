“التطوير الأكاديمي” بجامعة الملك خالد تنظم برامج تدريبية لهيئة التدريس

تنظم عمادة التطوير الأكاديمي والجودة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، العديد من الدورات التدريبية التي تُقدم بالشطرين الرجالي والنسائي، تستهدف تطوير قدرات أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة، ونشر ثقافة الجودة بالكليات، وتم تنفيذ عدد من الدورات، من بينها دورة بعنوان “ضمان الجودة”، قدمها وكيل العمادة للجودة الدكتور سعيد بن سعد آل هادي، بحضور عمداء الكليات ووكلائها ومنسقي الجودة،واستعرض خلالها معايير الاعتماد المؤسسي والأكاديمي، والإشادة ببعض البرامج في الجامعة التي تقدمت للحصول على الاعتماد البرامجي.

كما شمل البرنامج ورشة تدريبية بعنوان “برنامج التفكير (CORT-1) قدمتها الأستاذة المساعدة بقسم علم النفس بكلية التربية للبنات بأبها الدكتورة نيللي العمروسي، لمدة يومين، بقاعة ريادة بوكالة عمادة التطوير الأكاديمي والجودة بالشطر النسائي، وذلك بحضور عدد من عضوات هيئة التدريس بكليات البنات بالجامعة.

وهدفت الورشة التدريبية إلى التعرف على البرنامج، وهو من أهم برامج تعليم التفكير الإبداعي، بالإضافة إلى التعرف على أدوات البرنامج، وتقديم ممارسات وأنشطة وتدريبات عملية عليه.

من جانبه، أكد سعادة عميد التطوير الأكاديمي والجودة الدكتور عبدالعزيز الهاجري أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة التطوير الأكاديمي والجودة، على أهمية تفعيل عملية التدريب لتنمية مهارات أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة وتطوير قدراتهم الأكاديمية، حيث يشتمل البرنامج على عدة مجالات، مثل الجودة والاعتماد، وتنمية الموارد البشرية، واستراتيجيات طرق التدريس الحديثة.