“هدف” يدعو السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول ” إلكترونيا

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج www.wusool.sa/ .

وأبان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، أن البوابة الإلكترونية للبرنامج توضح طريقة وآلية التقديم وأهلية واستحقاق المتقدمة، لافتا النظر إلى أنه في حال استحقاق المستفيدة للدعم ينبغي عليها تعبئة البيانات اللازمة لإكمال عملية التسجيل .

وقال : “إن برنامج “وصول” يأتي كأحد الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مكان العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين”، مشيرًا إلى أن البرنامج يشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين سيغطي البرنامج جميع مناطق المملكة التي تتوفر فيها خدمة توجيه المركبات من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.”

وأشار أبا الخيل إلى أن البرنامج يتيح للمشتركات الاستفادة من الدعم للفترتين (الصباحية والمسائية) في نفس موقع العمل، داعيًا الراغبات بالاستفسار عن البرنامج التواصل عبر حساب “هدف” لخدمة العملاء في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أو من خلال الاتصال على 920002654، مؤكدًا أن برنامج “وصول” يهدف إلى تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي .