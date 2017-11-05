انطلاق برنامج إدارة الأداء لشاغلي الوظائف غير التعليمية بتعليم جازان

انطلقت صباح اليوم الأحد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أولى البرامج التدريبية التي تستهدف القيادات التعليمية والإدارية بالحد الجنوبي، وذلك بفندق الحياة بمدينة جيزان.

بدأ البرنامج التدريبي بدورة بعنوان (إدارة الأداء لشاغلي الوظائف غير التعليمية) نفذها المدرب الأستاذ محيسن الخماش وتستهدف قادة الموارد البشرية والإداريين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وجميع مكاتب التعليم التابعة لها.

وأوضح المدرب محيسن الخماش خلال تنفيذه للبرنامج إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج هو تنمية قدرات المتدربين على إدارة الأداء الوظيفي وتطبيق خطواته وأدواته بكفاءة وفاعلية، وأن البرنامج في يومه الأول يشتمل على عدة محاور هي مفهوم إدارة الأداء الوظيفي وأهميته وأهدافه والمبادئ الأساسية في الأداء الوظيفي ولائحة إدارة الأداء الوظيفي والفرق بين تقويم الأداء الوظيفي وإدارة الأداء الوظيفي.

من جانبه أكد مدير مركز الدعم التعليمي والإلكتروني بتعليم جازان الدكتور محمد مطهر أن الهدف من البرامج التدريبية هو تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد ومواكبة التطور في أساليب الإدارة وتطوير الموظفين الذين يعدون حلقة مهمة من حلقات النجاح في تعليم منطقة جازان بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.