وزير العمل : حرص خادم الحرمين على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره والقضاء عليه ينعكس إيجابا على الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية

ثمّن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الأمر الملكي الكريم؛ بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظه الله-، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره والقضاء عليه، مما ينعكس إيجابا على الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأشار الدكتور الغفيص، إلى أن الأمر الملكي الكريم، يحقق قيم العدالة بين مختلف شرائح المجتمع، ويحفظ ثروات وخيرات البلاد، لضمان رفاه واستقرار المواطنين، مضيفًا “: إن تعاليم الدين الإسلامي أكدت على محاربة الفساد، كونه معول هدم لتقدم وازدهار الأمم والمجتمعات اقتصاديا وحضاريا وثقافيا، وتعطيل للمصالح والمنافع العامة”.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ضرورة وقوف المجتمع صفا واحدا في مواجهة الفساد واستئصاله، والتبليغ عن المفسدين من خلال القنوات الرسمية والجهات المختصة.