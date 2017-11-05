أمام خادم الحرمين الشريفين .. السفراء المعينون لدى منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوربي والعراق ولبنان يؤدون القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون لدى منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوربي، وجمهوريتي العراق ولبنان.

فقد أدى القسم كل من المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور زهير بن محمد الإدريسي، والمندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن محمد اليعقوب قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

بعد ذلك تشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد القرملي والسفراء الذين أدوا القسم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته ـ أيده الله ـ .

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير .