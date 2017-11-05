الاتصالات وتقنية المعلومات تنظم ملتقى التجارة الالكترونية

تنظم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الملتقى السنوي للاتصالات وتقنية المعلومات 2017 تحت عنوان ” التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ” في يوم الثلاثاء 25 صفر 1439هـ الموافق 14 نوفمبر 2017م بمقر الهيئة الرئيس في حي النخيل بمدينة الرياض الساعة التاسعة صباحاً.

وذلك بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار، مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤسسة البريد السعودي، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعديد من الجهات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية، ومختصين في مجال التقنية.

وقالت الهيئة إن الملتقى يهدف إلى تقديم نظرة شاملة على الوضع المحلي والإقليمي والعالمي للتجارة الإلكترونية من خلال جلسات حوارية مع المختصين، وتعزيز الوعي بفوائدها في المملكة، واستعراض الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها. وأضافت، بأن الملتقى سيجمع الجهات الحكومية ذات العلاقة بخبراء التجارة الإلكترونية، والمستثمرين في هذا المجال، ومقدمي الخدمات اللوجستية، والمدفوعات، وخدمات الاتصالات والمعلومات، والجهات الداعمة لمنظومة الشركات الناشئة.

ودعت الهيئة الراغبين في حضور فعاليات الملتقى إلى التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني (www.ictforum.sa)