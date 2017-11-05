 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6978.73 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6978.73 نقطة الاتصالات وتقنية المعلومات تنظم ملتقى التجارة الالكترونية “مدن”: استخراج رخص البناء في المدن الصِّناعية خلال 24 ساعة فقط أمام خادم الحرمين الشريفين .. السفراء المعينون لدى منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوربي والعراق ولبنان يؤدون القسم الهيئة العامة للزكاة والدخل تنظم ورشتّي عمل حول ضريبة القيمة المُضافة في الرياض والطائف وزير العمل : حرص خادم الحرمين على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره والقضاء عليه ينعكس إيجابا على الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية انطلاق برنامج إدارة الأداء لشاغلي الوظائف غير التعليمية بتعليم جازان وزير العدل يجري 12 تعديلاً في لوائح نظام المرافعات الشرعية غدًا الإثنين .. إقامة صلاة الاستسقاء في مدارس تعليم حائل 5 آلاف زيارة تفتيشية تضبط 1441 مخالفة لقراري التوطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية تعليم الباحة يطلق برنامج “تعزيز” في أكثر من “600” مدرسة بالمنطقة أخضر القوى ينتزع كأس البطولة العربية للناشئين

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6978.73 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6978.73 نقطة
واس - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 22.22 نقطة ليقفل عند مستوى 6978.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 232 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 صفقات، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك, وبدجت السعودية, ودار الأركان, وأسمنت المدينة, ومعادن الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات عسير, والمملكة, ومسك, والإنماء طوكيو مارين, والحكير, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.85% و 3.85% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، وملكية عقارات الخليج ريت، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 65.16 نقطة ليقفل عند مستوى 3056.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 57 ألف سهم تقاسمتها 212 صفقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>