مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6978.73 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 22.22 نقطة ليقفل عند مستوى 6978.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 232 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 صفقات، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك, وبدجت السعودية, ودار الأركان, وأسمنت المدينة, ومعادن الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات عسير, والمملكة, ومسك, والإنماء طوكيو مارين, والحكير, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.85% و 3.85% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، وملكية عقارات الخليج ريت، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 65.16 نقطة ليقفل عند مستوى 3056.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 57 ألف سهم تقاسمتها 212 صفقة.