وزارتا “البلديات” و”البيئة”توقعان اتفاقية زراعة 3 ملايين شجرة داخل مدن المملكة

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية مذكرة تعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم التشجير داخل المدن في مختلف مناطق المملكة، وذلك صباح اليوم الأحد 16 صفر 1439هـ، تحت رعاية معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.

ووقع الاتفاقية عن وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور عبدالقادر بن عثمان أمير وكيل الوزارة للشؤون الفنية، بينما وقعها من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها وكيل الوزارة لشؤون البيئة.

واتفق الجانبان على وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بهدف دعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي للمملكة، عبر تكامل أدوار الوزارتين معا وتنسيق جهودهما وتفعيل اسهاماتهما في تحقيق أهداف رؤية المملكة”2030″ من خلال برنامج التحول الوطني “2020” فيما يتعلق بحماية البيئة ودعم التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي لأهميته في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية والحد من التلوث ورفع جودة الهواء وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء ودعم الاستجمام ورفع جودة الحياة لأفراد المجتمع.

وتسعى الوزارتان من هذه المذكرة إلى العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين لبناء شراكة فعاله تهدف إلى العمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، ودعم التشجير وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدن وفي المواقع التابعة للأمانات والبلديات في كافة مناطق المملكة.

واتفقت الوزارتان على التعاون فيما بينهما لتنمية الغطاء النباتي بدعم التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، من خلال التعاون على زراعة “3.000.000” ثلاثة ملايين شجرة خلال فترة سريان مذكرة التفاهم التي تستمر لأربع سنوات داخل المدن والمناطق التابعة للأمانات، وتشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين يتولى تحديد المواقع المرغوب في تشجيرها في المناطق التابعة للأمانات والبلديات ومدى توفر مصادر مياه الري المتجددة، وضع جدول زمن وخطة تنفيذية لتشجير كل موقع من المواقع المتفق عليها يحدد فيها نوع الأشجار وعددها وتاريخ التشجير و نظم الري الملائمة والتفاصيل الفنية الاخرى، تحديد الآلية المناسبة لري الأشجار والعناية، تنظيم وزراعة واختيار نوعية الأشجار المحلية المراد زراعتها وفقا لما لدى الوزارة والأمانات من تصاميم ومعايير وارشادات وتحديد مهام العناية والصيانة وري الأشجار بعد زراعتها والجهة التي تتولى هذه المهام، تطوير التنسيق والتعاون بين فروع الوزارتين في كافة مناطق المملكة لإنجاح مبادرات ومشاريع التشجير.

كما اتفق الجانبان على اعداد قائمة بالمواقع المقترح تشجيرها الواقعة تحت اشراف الأمانات، وتأمين العمالة اللازمة لزراعة الشتلات، والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الشتلات والحرص على تطبيق التقنيات الحديثة لترشيد المياه وتقديم العناية والحماية الضرورية للحفاظ على موقع الشتلات (للمواقع التي تقع داخل النطاق العمراني ) .