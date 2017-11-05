الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف يشكر خادم الحرمين الشريفين بمناسبة تعيينه وزيراً للحرس الوطني

رفع صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية ــ حفظه الله ــ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للحرس الوطني.

وعد سموه ذلك وسام شرف واعتزاز، ودافع ــ بإذن الله ــ لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي ومواصلة التطور الذي نعيشه في المجالات كافة، مؤكدا أن خدمة الوطن شرف عظيم ومسؤولية جسيمة، سائلاً الله عز وجل العون على تحمل هذه الأمانة التي أوكلت إليه.

ونوه سموه بما تحظى به الوزارة من اهتمام كريم من القيادة الرشيدة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة.

وكان سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن قد استقبل اليوم منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين الذين قدموا لتهنئته بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للحرس الوطني.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ومعالي وكيل الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، وأمراء الأفواج ووكلاؤهم، ورؤساء الهيئات العسكرية وقادة الألوية والوحدات ومديرو الإدارات والمسؤولون بالحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.